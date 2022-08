Dal 20 al 23 luglio l’ASD Pattinatori San Mauro ha preso parte presso l’impianto di Bellusco al Campionato Italiano su pista, piazzandosi ottava su 82 squadre partecipanti. Domenica 24, invece, appuntamento a Cardano al Campo per la Maratona del Campionato Italiano, classificandosi sedicesima su 72 formazioni al via.

Grandissima protagonista Alice Marletti, medaglia d’oro nella maratona 42 chilometri e nella 10 km punti/eliminazione, ma non solo: argento nella 10 km ad eliminazione e bronzo nella 1000 metri sprint. In grande evidenza anche Alberto Salino, secondo classificato nella prova 1 giro crono atleti [...]





