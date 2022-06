Emozionarsi fa sempre bene, a qualsiasi età. E non c’è davvero niente di cui vergognarsi ad avere gli occhi lucidi osservando l’esibizione di giovani atlete sui pattini, sulle note di canzoni capaci di far battere sia le mani sia, soprattutto, il cuore!

Dopo gli ultimi due anni difficili che tutti abbiamo vissuto, il Gran Galà dello Skating Settimo che è andato in scena nella serata di sabato 18 giugno ha rappresentato una bellissima occasione di ripartenza! Quando si sono accese le luci del nuovissimo Pala200 di Settimo Torinese pochi minuti [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.