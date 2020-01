Patrimonio di esperienza e saggezza.

Dopo le recenti elezioni del Direttivo Centro Incontri Pensionati di Favria ecco il nuovo Direttivo sempre capitano da Murano Santo come Presidente e cassiere, Vice Presidente confermata Filippone Francesca, revisori dei conti la Consigliera Bianchi Zamper Silvana e Orlando Giuseppe, Consiglieri Benincasa Carmela, Spoto Antonietta, Di Carlo Laura, Gentile Tommasina, Artioli Carlo, Pepe Antonio, Carbone Donato Michele, Graziano Paolino. Il neo Direttivo rimarrà in carica fino al 31 gennaio 2023 e si è tinto di rosa. Le elezioni, che si sono svolte domenica pomeriggio 12 gennaio c.m hanno visto la partecipazione di ben 135 soci su 219 tesserati con una percentuale del 61,6%, che denotano la forza del gruppo e la partecipazione dei soci alle cariche elettive del sodalizio. Questa Associazione è una bella realtà della Comunità di Favria che vivacizza il tessuto sociale con tante belle iniziative volte a socializzare per offrire alla “terza età” un luogo per stare insieme e mantenere viva la curiosità. Insomma una realtà sempre attiva che cerca di comunicare la saggezza ai giovani,. Questo non può che fare bene a noi tutti nel raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza, e portarlo avanti. Grazie

Favria, 24.01.2020 Giorgio Cortese

Non permettiamo mai agli altri di inquinare le nostre idee con la loro spazzatura.

