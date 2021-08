Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Passare la notte in bianco

Questo modo di dire è uno tra i più diffusi perché a molte persone capita di passare la notte in bianco, insomma di non dormire: ma perché si dice “in bianco”? L’origine deriva da un’usanza che riguardava nel medioevo gli uomini che stavano per diventare cavalieri: la notte prima dell’investitura e della consegna delle armi venivano fatti vestire di bianco e dovevano passare la notte in una chiesa, in preghiera, a riflettere su come sarebbe cambiata la loro vita: il vestito bianco e il fatto di non dormire hanno dato origine all’espressione “passare la notte in bianco”.

Favria, 23.08.2021 Giorgio Cortese

L’emergenza sangue non va mai in vacanza, prima di partire Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 25 AGOSTO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portate sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parola e divulgate il messaggio

Buona giornata. Ci sono due regole nella vita: 1. Non mollare mai; 2. Non dimenticare mai la regola n° 1. Felice lunedì.

