In vista delle elezioni amministrative a Torino in seno al Partito Democratico sta per scoppiare una bomba atomica di proporzioni bibliche. La domanda che presto qualcuno farà è contabile. Si chiederà di far luce sulla quota che tutti gli amministratori eletti devono versare. A nessuno sfugge, infatti, che una parte (esigua) delle entrate proviene dal tesseramento degli iscritti o con il 2×1000 e dai rimborsi per le spese elettorali. Ma una fetta considerevole del finanziamento del PD è frutto dei versamenti e dei contributi effettuati da persone fisiche. Ovvero gli eletti del PD, così come già era in uso quando c’era il PCI o il PDS e come si fa in altri partiti, versano una quota del proprio stipendio al Partito, che poi ne gira una parte alle sezioni regionali e locali.

E parliamo di Senatori, Deputati, Assessori e Consiglieri Regionali, Sindaci,Assessori Comunali o Provinciali, Consiglieri Comunali o Provinciali, Consiglieri di Circoscrizione. Tutti devono versare al partito parte dello stipendio. Sono tenuti a farlo anche coloro che vengono designati (nominati) dal PD all’interno di enti e organizzazioni di vario livello in qualità di consiglieri di amministratori, consiglieri di indirizzo, revisori dei conti o altro. Vale anche per le società per azioni a partecipazione pubblica, i consorzi, aziende pubbliche e così via.

Il punto è che non tutti lo fanno (nel 2020 la quota delle persone fisiche in Piemonte è passata da 356 mila euro a circa 190 mila, tanto per dire). Fan finta di dimenticarsene o se ne ricordano di tanto in tanto. Ecco su questo, c’è qualcuno, che vuole fare un po’ di chiarezza e metterà il veto su alcuni papabili candidati chiedendo al segretario metropolitano Mimmo Carretta di tirare fuori gli elenchi.

Come finirà è ancora presto per dirlo.

