In un periodo non certo facile per tutti i professionisti che operano nel mondo dello spettacolo, l’Accademia del Ricercare non si arrende alla pandemia e, confidando nella riapertura delle attività, in sicurezza con distanziamento, disinfezione delle mani e l’uso di mascherina, il 6 giugno è partita con la stagione 2021 di “Antiqua”! La numero 26! Spiega il direttore artistico Pietro Busca: “In questo interminabile periodo di chiusura abbiamo sentito la mancanza del nostro pubblico, una mancanza profonda e lacerante, che è stata condivisa anche dai moltissimi appassionati che frequentano da anni i concerti dell’Accademia del Ricercare e degli altri ensemble che prendono parte ad Antiqua. Nonostante questo, non abbiamo mai perso la speranza di ripartire con più slancio ed energia di prima, come era già successo nella primavera dell’anno scorso. La situazione contingente ci costringe a richiedere la prenotazione telefonando al numero 366/1791447 (dalle 11 alle 14 oppure dalle 17 alle 19) o scrivendo all’indirizzo segreteria@accademiadelricercare.com”. Come da tradizione, tutti i concerti saranno a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Una scelta che vuole favorire il massimo afflusso possibile del pubblico, riservando una attenzione particolare alle famiglie e alle fasce più deboli della popolazione, che in questo frangente di grave difficoltà economica potrebbero avere difficoltà a permettersi il pagamento di un biglietto. L’Accademia del Ricercare vuole portare a tutti la grande musica barocca, per fare sì che questo raffinato repertorio non sia appannaggio di una ristretta élite, ma possa coinvolgere e dare gioia e speranza a tutti. Nonostante la situazione contingente, anche nell’estate 2021, dal 26 luglio al 1° agosto, avrà luogo il Corso Internazionale di Musica Antica nella splendida location di Romano Canavese.

La grande novità dell’edizione 2021 di Antiqua sarà il debutto sullo scenario ligure con il concerto del 24 luglio nella Chiesa di San Maurizio Martire di Riva Ligure!

Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili e verranno trasmessi in diretta streaming sul profilo Facebook di Antiqua (https://www.facebook.com/festivalantiqua/)

A causa della pandemia di Covid-19 e le conseguenti misure di distanziamento da adottare, i posti disponibili saranno limitati, per cui l’ingresso ai concerti sarà possibile solo su prenotazione telefonando al numero 366/1791447 (dalle 11 alle 14 oppure dalle 17 alle 19) scrivendo all’indirizzo segreteria@accademiadelricercare.com

Con un anno di ritardo rispetto al previsto, a causa della pandemia di Covid-19, il 12 giugno, nella splendida cornice del Castello di Castellamonte, in Strada del Castello, alle 18, verrà ricordato il quinto centenario di uno degli eventi che segnarono l’inizio dell’epoca moderna: la prima circumnavigazione del globo terrestre, che dimostrò in maniera definitiva la conformazione sferica del nostro pianeta e aprì nuove prospettive economiche e commerciali ai principali paesi europei. Questa impresa, avvenuta poco più di un quarto di secolo dopo la scoperta del Nuovo Mondo da parte di Cristoforo Colombo, ebbe inizio sotto il comando di Magellano e fu portata a termine da una sola nave guidata dall’italiano Antonio Pigafetta, dal cui diario sono tratti i brani che intercaleranno i brani musicali di autori attivi tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo come Gáspar Fernándes, Juan Pérez Bocanegra, Juan García de Zéspedes e Mateo Flecha, oltre che del duecentesco re di Spagna Alfonso X El Sabio, del quale verrà presentata una Cantiga de Santa María. Questo concerto vedrà l’esordio ad Antiqua di due formazioni spagnole di grande interesse, il Coro da Camára di Granada (solisti: Marta Barragán, soprano; Jorge Rodríguez Morata, tenore; Miguel Rodríguez, basso) e dell’ensemble medievale Aziz Samsaoui. Un concerto del tutto inedito, che merita di essere ascoltato.

Cartellone completo

12 giugno – Castellamonte – Castello

Strada del Castello

IL CORO DA CAMARA DI GRANADA

ORE 18

AZIZ SAMSAOUI ENSEMBLE MEDIEVALE

“Esperienze Musicali del primo viaggio in torno alla terra”

Gáspar Fernándes (ca. 1566, Portugal-1629, Puebla de losAngeles)

Nana de Salónica, Anom.

Xicochi conetzintle (nanna)

Alfonso X el Sabio (1221, Toledo-1284, Sevilla)

Cantiga 371 (instrumental) y 273 de Santa María –

Narratore: Il cronista Antonio de Pigafetta (Ca. 148, Vicenza-1534, Vicenza).

Il Viaggio Antonio Pigafetta. “Cronache da Brasil, Rio de la Plata y del Stretto di Magallane”

Juan Pérez Bocanegra (ca. 1560-1645)

Hanacpachap Cussicuinin –

Villancico Quechua.

Juan García de Zéspedes (Heróica Puebla de Zaragoza, Mejico 1619-1678)

villancico criollo.

Ay que me abraso –

Mateo Flecha (1481, Prades-1553, Poblet)

Ensalada La Guerra (fragmento) –

Gáspar Fernándes,

Eso rigo e repente –

Antonio Pigafetta “Cronache delle Isole Filippine, Isole Molucche, Oceano ÍIndiano, il Capo di Buona Speranza.”

Anom. S XVI

Dennos lecencia Señores –

“Querido Rey, acabamos de dar la vuelta al mundo”.

Narratore: Arrivo a Sanlúcar e benvenuto a Juan Sebastian Elcano (Guetaria, 1476-Océano Pacífico, 1526), a la Nao Víctoria e i 18 membri dell’equipaggio a Siviglia

anomim. S. XVI

Schiarazula Marazula –

Pero de Escobar (1465, Oporto-1535, Évora)

Virgen Bendita sin par –

Mateo Flecha (1481 – 1553)

Hoy comamos y bebamo

I MUSICISTI

Solisti del coro

Marta Barragán, Soprano

Jorge Rodríguez Morata, tenore

Miguel Rodríguez, basso

Aziz Samsaoui Ensemble Medievale

Aziz Samsaoui, saz, Qanun e zither

Oussama Samsaoui, rabel e vielle

Elena Escartín,flauti di punta

David Ruiz, percussi

20 giugno – Agliè – Castello Ducale

Voxonus-Accademia del Ricercare

ORE 16.00

G.F. Telemann tra Amburgo e Dresda

Ouverture C-Dur “Hamburger Ebb´ und Flut” Twv 55:C3

Per due oboi, archi e b.c.

Ouvertüre – Sarabande “Die schlafende Thetis” – Bourrée “Die erwachende Thetis”

Loure “Der verliebte Neptunus” – Gavotte “Die spielenden Najaden, Harlequinade “

Der scherzende Tritonus” – “Der stürmende Aeolus” – Menuet “Der angenehme Zephir”

Gigue “Ebbe und Fluth” – Canarie “Die lustigen Bootsleute

Concerto in a-moll – TWV 44:42

Per due oboi, due flauti, due violini e b.c.

Adagio, allegro, affettuoso, allegro

Concerto in fa magg. TWV 44:41

con due violini, due flauti, due oboi e b.c.

grave, vivace/adagio, allegro

Concerto in Bb major – TWV54:B2

Per due flauti, due oboi, due violini, viola e b.c.

Andante, presto, largo/cantabile, allegro

Nicola Barbagli – Manuel Staropoli, oboi

Lorenzo Cavasanti – Luisa Busca, flati

3 violini primi

2 violini secondi

Claudio Gilio, viola

Antonio Fantinuoli, violoncello

Maurizio Less, violone

Claudia Ferrero, cembalo

22 giugno -Torino – Chiesa della Misericordia

Ore 21

Festa Rustica

EUROPA BAROCCA

Italia e Germania a confronto

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Triosonata in Fa maggiore TWV42: F9

Allegro – affettuoso – Presto

Geminiani (1687-1762)

Sonata in Mi m

Adagio – allegro – Largo – Vivace

Georg Philipp Telemann

Triosonata in Do minore Do min. TWV42:c2

Largo – Vivace – Andante – Allegro

G.Fr. Haendel

Sonata in Fa Maggiore Op.1 Nr XI

Larghetto – Allegro – Siciliana – Allegro

Vivaldi Trio in sol Minore RV 103

Allegro ma cantabile – Largo – Allegro non molto

Giorgio Matteoli – flauto dolce e M° di concerto

Fabio D’Onofrio – oboe barocco

Luca Ambrosio – clavicembalo

Matteo Scarpelli – violoncello barocco

27 giugno – S. Raffaele C. – Chiesa di S. Raffaele Arcangelo

Ore 21

Accademia del Ricercare

MATER MISERICORDIAE

La Devozione Mariana nella grande scuola Napoletana del ‘700

Lucia Cortese – soprano

Elena Biscuola – alto

B. Pergolesi (1710-1736)

Salve Regina (Antifona)

per soprano orchestra d’archi e b.c.

Joan Adolf Hasse (1699-1783)

Alma Redemptoris (Antifona)

Per contralto orchestra d’archi e b.c.

B. Pergolesi

Stabat Mater (Sequenza)

per soprano, contralto, orchestra d’archi e b.c.

Elisa Imbalzano – Aky Takahashi

Alessandro Curtoni, viola

Antonio Fantinuoli, violoncello

Federico Bagnasco, violone

Giangiacomo Pinardi, arciliuto

Claudia Ferrero, clavicembalo – organo

Direttore Pietro Busca

04 luglio – Candia – Chiesa di S Stefano

Ore 18

AMBIGUITY

ovvero la viola da gamba

Antoine Forqueray (1671-1745)

Pièces de Viole, Parigi 1747

Marin Marais (1656 -1728)

Troisième Livre de Pièces de Viole, Parigi 1711

Robert De Visée (1650 -1725)

Pièces de Théorbe et de Luth mises en Partition, Parigi 1716

Pièces de Luth, manoscritto XVIII sec.

Louis Couperin (1626 -1661)

Pièces de Clavecin, manoscritto XVII sec.

Chaconne La Buisson de Forqueray

Allemande & Double de Marais

Plainte de Marais

La Mandoline de Forqueray

La Dubreuil de Forqueray

La Guitare de Marais

La Ferrand de Forqueray

Courante 1&2 de De Visée

Prélude pour le Luth de De Visée

La Tronchin de Forqueray

Prélude de Marais

La Montigni de Forqueray

Passacaille pour le clavecin de Couperin

La Sylva de Forqueray

La Jupiter de Forqueray

André Lislevand viola da gamba

Paola Erdas, clavicembalo

Jadran Duncumb, tiorba

09 luglio – Romano C.se. – Chiesa dei Santi Pietro e Solutore

Ore 21

Accademia del Ricercare

“La prima Musica da Ascoltare”

John Adson (ca.1585 – 29 giu 1640)

Courtly Masquing Ayres -1,2,3,4.

Johann Hermann Schein (1586 -1630)

Suite n. 13 il sol minore (Il Banchetto musicale)

Suite n.15 in sol maggiore (Il Banchetto musicale)

William Brade (1560 -1630)

Canzone

Paduana e Galliarda 8-a,b

Paduana e Galliarda 12-a,b

Johann Rosenmüller (1619 -1684)

Sonata da camera n. 4

Sinfonia – Allemanda – Corrente – Ballo – Sarabanda

Sonata da camera n. 6

Allegro – Adagio – Allemande – Correnta – Ballo – Sarabanda

Silvia Coli, Aki Takahashi, violini

Luca Taccardi, Eleonora Ghiringhelli, viole da gamba

Antonio Fantinuoli, violoncello

Massimo Sartori, violone

Luisa Busca, Lorenzo Cavasanti, flauti dolci

Manuel Staropoli, traversa e cornamuse rinascimentali

Gianfranco Saponaro, Roberto Terzolo, cornamuse

Claudia Ferrero, clavicembalo

Luca Casalegno, percussioni

Pietro Busca, direttore e concertatore

24/07/21 – Riva Ligure – Chiesa di S. Maurizio Martire

Accademia del Ricercare

Ore 21

Georg Philipp Telemann (1681–1767)

Concerti per oboe e tromba

Concerto for oboe, strings & b.c. in D minor, TWV 51:d1

Adagio, Allegro, Adagio, Allegro

Concerto for trumpet, strings & Continuo in D (TWV 51:D7)

adagio, allegro, grave, gllegro

Concerto for oboe, strings & b.c. in D minor, TWV 51:E1

andante, allegro molto, largo, allegro

Sonata Per tromba strings & b.c. in D TWV 44:1

spiritoso, largo, vivace

Concerto for trumpet, 2 oboes, strings & b.c in D. (TWV 53:d2)

allegro, adagio, aria, allegro

Enrico Negro – tromba

Arianna Zambon – oboe

Manuel Staropoli – oboe

Silvia Colli – Francesco Bergamini,

Yayoy Masuda, Aki Takahashi, violini

Elena Saccomandi, viola

Antonio Fantinuoli, violoncello

Gualtiero Marangoni, violone

Ugo Nastrucci, tiorba

Claudia Ferrero, clavicembalo

Corsi internazionali di Musica Antiqua

26 Luglio – Romano C.se, Chiesa dei Santi Pietro e Solutore

Ore 21

Docenti del Corso Internazionale di Musica Antica

“Gran Tour musicale”

Lorenzo Cavasanti, Manuel Staropoli, flauto dolce e traversiere

Rubens Kuffer, Flagioletto,

Luisa Busca, Flauto dolce, Giulio De Felice Flauto traversiere

Arianna Zambon, oboe barocco,

Silvia Colli, violino barocco

Luca Taccardi, Viola da gamba,

Antonio Fantinuoli, violoncello barocco

Ugo Nastrucci liuto, tiorba e chitarra barocca,

Massimiliano Limonetti, Chalumeaux

Claudia Ferrero, Continuo e clavicembalo,

Teresa Nesci, Soprano

Georg Philipp. Telemann (1681 – 1767)

Triosonata per Flauto dolce, Viola da gamba e BC

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Trio in re minore per 2 oboi e BC

Johann Christian Schickardt (1681 – 1762)

Concerto a 4 Flauti

Marin Marais (1656 – 1728)

Suite per in mi minore per 2 flauti di voce e BC

Georg Friederich Haendel

Mi palpita il cor per soprano, oboe e BC

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Triosonata per Flauto, Violino e BC in sol maggiore

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Cum Dederit (dal Nisi Dominus)

30 Luglio – Romano C.se, Chiesa S. Marta

Ore 21

Gioielli del Barocco

Ensemble degli studenti del Corso Internazionale di Musica Antica

con la collaborazione dei docenti del Corso

Musiche di Haendel, Telemann, Vivaldi, Marais e Couperin

Docenti:

Kees Boeke, Lorenzo Cavasanti, Manuel Staropoli, flauto dolce e traversiere – Arianna Zambon oboe barocco – Rubens Kuffer, flagioletto – Silvia Colli, violino barocco – Antonio Fantinuoli, violoncello barocco – Luca Taccardi, Viola da gamba –

Ugo Nastrucci liuto, tiorba e chitarra barocca – Federico Bagnasco, violone –

Claudia Ferrero, Continuo e clavicembalo – Massimiliano Limonetti, Chalumeaux – Teresa Nesci, Canto

1 Agosto – Romano C.se, Chiesa dei Santi Pietro e Solutore

Ore 20

Concerto Finale

dei Corsi Internazionali di Musica Antica

Il Barocco da scoprire

Musiche di Susato, Vivaldi, Bach, Telemann, Haendel

Ensemble strumentali e vocali del corso:

Consort Rinascimentale

Orchestra Barocca

Ensemble Vocale

Banda degli Oboi

Con la collaborazione dello stage di Danza Storica tenuto da Bernard Girardi

Docenti:

Kees Boeke, Lorenzo Cavasanti, Manuel Staropoli, flauto dolce e traversiere – Arianna Zambon oboe barocco – Rubens Kuffer, flagioletto – Silvia Colli, violino barocco – Antonio Fantinuoli, violoncello barocco – Luca Taccardi, Viola da gamba – Ugo Nastrucci liuto, tiorba e chitarra barocca – Federico Bagnasco, Violone – Claudia Ferrero, Continuo e clavicembalo – Teresa Nesci, Canto

Direzione: Manuel Staropoli

02 Settembre S. Raffaele C. – Chiesa di S. Raffaele Arcangelo

Ore 21

I solisti dell’Accademia

Francesco Mancini

Cantate e Concerti

Concerto n. 5 in Sol minore

allegro, largo, fuga, largo, allrgro

Quanto mai saria più bello

Cantata per soprano con doi violini e b.c.

concerto n. 6 in D minor

amoroso, allegro, largo, allegro

La dov’è il bel Sebesto (10,00)

Cantata per soprano, cello e b.c.

Concerto n. 8 in C minor

vivace, largo, fuga, largo, allegro

Quanto dolce è quell’ardore

Cantata per soprano flauto e b.c.

Lucia Cortese – soprano

Luisa Busca – flauto

Silvia Colli, Francesco Bergamini, violini

Antonio Fantinuoli, violoncello

Federico Bagnasco, violone

Giangiacomo Pinardi, arciliuto

Claudia Ferrero, clavicembalo

05 settembre – Casalborgone – Chiesa di S. Maria Maddalena

Ore 18 (?)

Ensemble Les Nations

A voice, two voices and no voice

Monteverdi e contemporanei – Duetti con voce e cornetto

Claudio Monteverdi (1567–1643)L. Calvi, Seconda raccolta de sacri canti, Venezia 1624)

O beatae viae for voice, cornetto, bc

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) (Toccate et partite libro primo, Roma 1637)

Ruggero for keyboard

Claudio Monteverdi (G. B. Bonometti, Parnassus Musicus Ferdinandeus, Venezia 1615)

Laudate Dominum for voice and bc

Giovanni Battista Riccio (1570-1621ca) dal terzo libro delle divine lodi, Venezia 1620

La Savolda for cornetto, trombone, b.c.

Claudio Monteverdi (Vespro della Beata Vergine, Venezia 1640)

Pulchra es for voice, cornetto, bc

Giovanni Picchi (1571 – 1643) (Balli d’arpicordo, Venezia 1601)

Padoana La Ongara, Ballo alla Polacha, per cembalo

Claudio Monteverdi (F. Sammaruco, Sacri affetti, Rma 1625)

Ego dormio for voice, trombone, bc

Zefiro torna voce, cornetto, bc (Scherzi Musicali, Venezia 1632o)

Claudio Monteverdi

Io son pur vezzosetta for voice, cornetto, bc (Concerto.., Venezia 1619)

Si dolce è il tormento, for voice and bc

Annibale Gregori (post 1550-1633)

Ruggiero, for cornetto and bc

Claudio Monteverdi

Ohimè dov’è il mio ben for voice, cornetto, bc (Concerto.., Venezia 1619)

Eri già tutta mia for voice, bc (Scherzi Musicali, Venezia 1632)

Frescobaldi Partite sopra folia for keyboard

(Toccate et partite libro primo, Roma 1637)

Claudio Monteverdi Armato il cor for voice, cornetto, bc

(Concerto – Settimo libro de Madrigali,Venezia 1619)

Elena Cecchi Fedi, soprano;

Andrea Inghisciano, cornetto

Maria Luisa Baldassari, cembalo e/o organo,

Mauro Morini, trombone

10 Settembre – Castagneto – Abazia di S. Genesio

Ore 21

CENACOLO MUSICALE

CARE LUCI DEL MIO BENE

Bononcini (1687-1758)

Care luci del mio Bene

Contralto, due violini e b.c.

G.F. Handel (1685-1759)

Trio Sonata Op 2 n. 4

Bononcini

Ecco Dorinda il giorno

Contralto, due violini e b.c.

G.F. Handel

Trio Sonata Op 2 n. 6

Bononcini

Siedi Amarilli

Contralto, due violini e b.c.

Francesca Biliotti – Contralto

Stefano Bruni, Leonardo Bellesini – violini

Elisa La Marca – tiorba

Massimo Raccanelli – violoncello

Donatella Busetto – cembalo

23 settembre – S. Mauro – teatro Gobetti Ore 21

Harmonia Sacra

Divin Barocco

Dario Castello (ca. 1590 – ca.1658)

dalle Sonate Concertate in Stil Moderno

Sonata seconda a soprano solo

Claudio Monteverdi (1567 – 1643)

dalla Selva Morale e Spirituale

Laudate Dominum

Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

Sonata in Mi minore Op. 5 n. 8

Preludio, largo, Allemanda, allegro, Sarabanda, largo, Giga, allegro

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

dal Gloria RV 589, Domine Deus

Leonardo Leo (1694 – 1744)

dal Salve Regina, Ad te suspiramus

Michele Mascitti

Sonata in Sol minore Op. 8 n. 5

Andante, allegro, largo, Corrente, allegro, gavotta, allegro

Johann Sebastian Bach (1675 – 1750)

da Cantata BWV47 Wer ein wahrer Christ will heißen

Friedrich Händel (1685 – 1759)

da Messiah HWV 56, Rejoice greatly, O daughter of Zion

dal Rinaldo HWV 7, Lascia ch’io pianga

Valeria La Grotta – Soprano

Gian Andrea Guerra – violino

Nicola Brovelli – violoncello

Luigi Accardo – clavicembalo e organo

25 settembre – Chieri Parrocchia di S. Maria della Scala (Duomo)

Ore 21

Accademia del Ricercare

Corale Universitaria

F. Handel (1685-1758)

Ode for St Cecilia’s Day HWV 76

Appendice

Alleluja- Messiah, HWV 56

Paola Valentina Molinari – soprano

Mirko Guadagnini – tenore

Silvia Colli, Efix Puleo, Yayoi Masuda,

Francesco Bergamini, Aki Takahashi, Claudia Monti

Elena Saccomandi, Alessandro Curtoni, viole

Antonio Fantinuoli, Luca Taccardi, violoncelli

Gualtiero Marangoni, violone

Arianna Zambon, Manuel Staropoli, oboi

Enrico Negro, Simone Telandro, trombe

Cecilia Medi, fagotto

Claudia Ferrero, organo

Matteo Manzini, timpani

Direttore del coro, Paolo Zaltron

Pietro Busca, direttore e concertatore

Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili e verranno trasmessi in diretta streaming sul profilo Facebook di Antiqua (https://www.facebook.com/festivalantiqua/). A causa della pandemia di Covid-19 e le conseguenti misure di distanziamento da adottare, i posti disponibili saranno limitati, per cui l’ingresso ai concerti sarà possibile solo su prenotazione telefonando al numero 366/1791447 ( (dalle 11 alle 14 oppure dalle 17 alle 19) o scrivendo all’indirizzo segreteria@accademiadelricercare.com. Per rendere assolutamente sicura la fruizione di tutti i concerti, lo staff dell’Accademia del Ricercare seguirà alla lettera tutte le prescrizioni richieste dal Governo e dall’Amministrazione regionale, fornendo le mascherine a chi ne fosse sprovvisto, collocando all’ingresso i dispenser per l’igienizzazione delle mani, garantendo scrupolosamente il distanziamento interpersonale e provvedendo a igienizzare tutte le sedi prima e dopo ogni concerto, per un doveroso riguardo nei confronti di quanti seguono la rassegna da anni. Per avere ulteriori informazioni in merito, si può visitare i profili social di Antiqua e il sito web www.accademiadelricercare.com.

