Venerdì 8 aprile nell’aula bunker del carcere delle Vallette di Torino è in programma una nuova udienza del processo “Platinum Dia”, la maxi inchiesta sulla ‘ndrangheta che nel maggio del 2021 portò ad arresti e perquisizioni in tutta la provincia orientale, da Chivasso a Volpiano, passando per Settimo Torinese.

Mercoledì scorso s’è aperto il processo che vede sul banco degli imputati 40 persone: devono rispondere, a vario titolo, di oltre 50 capi di imputazione.