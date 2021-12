Prende ufficialmente il via il Distretto Diffuso del Commercio delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone riconosciuto dalla Regione Piemonte, con la presentazione di lunedì sera al Graies Hub di Lanzo Torinese in presenza di numerosi sindaci del territorio, del Presidente del Gal Claudio Amateis, dei referenti della Confesercenti e della CNA Torino e di numerosi imprenditori (alcuni in presenza e altri collegati a distanza).

Il Distretto è un’occasione importante per il rilancio del sistema economico di prossimità, formato dalle così dette imprese del “piano strada”, che svolge un importante funzione di presidio, di qualificazione e di promozione del territorio.

Dopo una breve introduzione del presidente dell’Unione montana, Gianluca Togliatti, ad illustrare le finalità del Distretto è stato il Direttore di Confesercenti, Carlo Chiama, seguito dal manager di distretto, Luca Amato, a cui è stata affidata la governance del Distretto.

Nel mese di gennaio verrà messo in campo un percorso formativo gratuito in quattro lezioni rivolto a commercianti, artigiani e imprese agricole, ma la prima scadenza importante è il 22 dicembre data entro la quale tutti gli operatori economici dell’Unione montana sono invitati a compilare online un questionario che servirà per raccogliere problemi e proposte.

Il questionario è disponibile al seguente link: https://forms.gle/KymDXZjFSdhUQNuD8.

Come ha ricordato Amato, “la collaborazione delle imprese nel compilare il questionario è fondamentale per le scelte strategiche che il distretto assumerà a seguito dell’esito dell’analisi delle indicazioni che emergeranno”. CNA Torino, da sempre impegnata al fianco delle istituzioni a favore dello sviluppo.

Commenti