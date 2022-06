“Meglio attivi oggi che radioattivi domani”, è questo lo slogan che meglio riassume le posizioni del Comitato Atomi Impazziti, organizzazione che da ormai quasi un anno si oppone all’ipotetica costruzione di un deposito nucleare nazionale per il materiale radioattivo nel chivassese.

Lo scorso settembre Sogin, società responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari e gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, aveva presentato e individuato vari siti a loro avviso adatti per la costruzione di un deposito nazionale per rifiuti radioattivi.

Una delle aree nel mirino dell’azienda è costituita da 150 ettari di terra [...]