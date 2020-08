Parpagliola, parpajon,..parpaja!

Ho trovato in un libro la parola parpagliola che era all’epoca della prima conquista francese di Milano nel sec. XV era una moneta allora del valore di due soldi e mezzo o ottavo di lira, che prese questa denominazione dal francese parpaillole. Il nome venne esteso a monete similari di molti altri luoghi, anche di valore inferiore. Ricomparve sotto Napoleone I nel 1808. Secondo alcuni la parola deriva dal francese parpaillole, voce di origine provenzale, di etimo incerto, forse affine alla monete dette perpero, valute storiche dell’area balcanica, adattamento di hyperperum che era una moneta coniata nell’Impero di Bisanzio tra la fine del XI secolo e la metà del XIV. In greco hyperpyros significa, infuocato, cioè purgato dal fuoco. Questa parola mi ricorda quanto affermava mia suocera quando nevicava fitto in Inverno: parpajon! Con il significato di farfalla, fiocchi di neve che quando cadono sembrano che danzino come le farfalle in estate. Voce che deriva dal provenzale parpalhon, farfalla. Dalla stessa radice provenzale la parola parpajonè, sbattere le palpebre e perpèila, ciglia e sopraciglia, parpignè o sparignè sbattere velocemente le ciglia. Adesso smetto se no mi mandate a parpaja, il modo di dire è va an parpaja, cioè vado nascondermi in un luogo immaginario, l’etimo di questa colorita espressione è paja e parpajion che rimandano a parpaja la femmina del baco da seta.

Favria, 4.08.2020 Giorgio Cortese

