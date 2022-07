Parole intraducibili: “Cwtch” (Gallese).

Esiste una parola Gallese, si chiama ” Cwtch ” ed è intraducibile in altre lingue. Significa l’abbraccio in cui ci sentiamo protetti, il posto sicuro che ci dà la persona che ci ama.

E’ un posto in cui niente ti turba, niente ti ferisce, niente può colpirti.

È un posto speciale, un posto unico, … che puoi trovare solo tra quelle braccia!!!

E ovviamente si parla di ogni forma di amore che sia fraterno, amichevole, tra genitore e figlio o tra innamorati.

SPOILER ALLERT…

La rubrica oggi si tinge di miele… occhio a chi patisce i picchi glicemici!

Questa parola me la insegnò un fornitore conosciuto nell’azienda per la quale lavoro, ben 12 anni orsono… Mister C.: titolare di una grande azienda in India con cui collaboravamo, gallese doc, pingue e rubicondo, simpatico del tipico humor inglese che personalmente adoro e con una passione sfrenata per la birra in ogni sua declinazione.

Stavamo affrontando il 2008/2009 momento di grande crisi economica ed ovviamente professionale.

Uno dei miei più cari colleghi, amico e complice, di quegli amici che nulla nella vita riesce a scrollarteli di dosso … quel giorno mi comunicò che stava per dare le dimissioni per andare a lavorare in un’altra azienda; più grande, più appetibile e molto molto più lontana, dalla parte opposta della pianura Padana.

Dopo lo shock iniziale, le congratulazioni e qualche sorriso dagli occhi umidi ne seguì un caro abbraccio.

Mister C… vide la scena da lontano e si avvicinò per chiederci che stava succedendo.

E qui che dopo avergli spiegato ci disse che era felice di aver assistito a un Italian Cwtch….

Che suono strano, in primis pensai a una parolaccia…e invece… è il suono che mi ha fatto capire quanto è bello accogliere ed essere accolti in un abbraccio, di quelli veri però!

