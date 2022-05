«Ci sono delle nuove disposizioni dei banchi, ma l’area mercatale non è in buone condizioni: la delimitazione degli spazi non è chiara, le luci sono tutte distrutte e la sera qui vengono i ragazzi a bivaccare quindi la mattina raramente troviamo pulito» ha affermato Patrizia, proprietaria di uno dei banchi orto-frutta al mercato di Gassino.

Ogni giovedì mattina, la piazza del mercato di via Foratella a Gassino si accende con colori e odori di ortaggi, frutta e dolciumi, ma anche vestiti e oggetti di vario genere. Non è tutto oro ciò che luccica però.

