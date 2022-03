La fabbrica di batterie per le auto elettriche a Termoli (Campobasso) si farà. Mercedes-Daimler è entrata come socio paritario in ACC (Automotive Cells Company), la joint venture creata da Stellantis e Total Energy, con il supporto del Governo francese. Era l’ultimo tassello mancante per completare l’operazione che prevede un investimento di 2,3 miliardi di euro, con un intervento del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) di oltre 360 milioni fra contratti di sviluppo e agevolazioni fiscali. Il Mise ha anche avviato un confronto con Stellantis per fare in modo che nelle strategie di approvvigionamento [...]





