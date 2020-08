PARELLA. Scende in campo Davide Betti presidente nazionale di Diritti e Libertà per l’Italia

Sono tre le liste che si sfideranno alle urne per la conquista della poltrona di sindaco. Tra queste anche “Progetto Paese” di Davide Betti, presidente nazionale di Diritti e Libertà per l’Italia, da sempre vicino al mondo del centro destra torinese ed, in particolare, all’ex assessore regionale e politico di lungo corso, Roberto Rosso.

Ecco tutti i candidati in lista con lui:

Salvatore Pazzi detto Paolo, Christian Dellisanti, Elison Emily Usai, Giorgio Rizzato, Anna Elefante, Barbara Meneghetti, Maurizio Celestri, Mattia Pizzo, Lea Balducci, Paola Canali

