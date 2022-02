Dopo vari bandi andati a vuoto, il locale comunale di via bosso 12 a Parella, dell’ex bar pizzeria “Sporting la Torre” è di nuovo oggetto di bando pubblico, per l’affidamento in affitto della struttura.

La storia del locale ha origine negli anni ottanta, quando i precedenti proprietari decisero di avviare l’attività per creare un punto di ritrovo capace di aggregare l’intera comunità.

Il nome derivava proprio dalla sua vicinanza alla torre del paese, risalente al periodo medioevale.

Negli anni l’impresa riuscì a crescere diventando un riferimento per i giovani, per quelli meno giovani e pure per le [...]