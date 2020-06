PARELLA. Prorogati i tempi per pagare l’Imu per chi è in difficoltà

Parella, come tanti altri comuni, è stata colpita dalla paura per il nuovo virus che ha messo sotto scacco il paese.

Ormai da più di due mesi, gli esercizi commerciali e alcune famiglie stanno patendo una condizione durissima.

Una situazione che rischia di mettere in seria crisi tutto il commercio locale.

Proprio per questo, l’amministrazione ha studiato alcune misura per “alleviare” il carico fiscale sulle categorie maggiormente colpite in questa ultime settimane.

“Il Comune di Parella – spiega il sindaco – con Deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del 01/06/2020 ha disposto la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 16 dicembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 dicembre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune”.

