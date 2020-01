PARELLA. Prelievi ematici, un servizio attivo in tutti i comuni dell’Unione delle Terre del Chiusella

Proseguono i prelievi del sangue, effettuati tutti i giovedì con le seguenti modalità:

Un giovedì nei comuni di Strambinello e Parella, il giovedì successivo comuni di Quagliuzzo e Colleretto Giacosa.

Inoltre, presso il comune di Loranzè, sarà possibile effettuare i prelievi nella giornata di martedì ogni 15 giorni, secondo il calendario affisso negli ambulatori.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva o comunicazione è possibile chiamare gli infermieri dell’Aiopp al numero 388-9999121. Un servizio che funziona e che fino ad ora ha riscosso un buon successo. Parliamo della possibilità di effettuare i prelievi del sangue direttamente in municipio e ritirare, sempre nello stesso posto, anche i referti. Il tutto è frutto di un accordo a tre, firmato, tra i comuni di Strambinello, Parella, Quagliuzzo e Colleretto Giacosa con la collaborazione dell’AslTo4 e dell’Associazione infermieristica ostetrica professionale piemontese.

Un aiuto importante per chi non puo’ andare fino a Ivrea, i cittadini, in possono portare la prescrizione medica e fare le analisi comodamente presso l’ambulatorio comunale.

Un aiuto concreto che risponde alle esigenze dei cittadini, soprattutto alle persone più anziane e a chi ha difficoltà a spostarsi per raggiungere le strutture ospedaliere. Per quanto riguarda il pagamento del ticket e il ritiro dei referti i cittadini potranno scegliere se recarsi ad Ivrea per il pagamento ed il ritiro dei referti oppure avere il tutto tramite gli uffici comunali. I primi appuntamenti sono fissati per giovedì 23 a Strambinello e Parella e Giovedì 30 a Quagliuzzo e Colleretto. Appuntamento anche martedì 28 a Loranzè.

