PARELLA. In seguito all’uscita dall’Unione Chiusella il Comune di Colleretto ha definito delle nuove convenzioni per i servizi scolastici: con il Comune di Loranzè per la scuola materna e primaria; con il Comune di Banchette per la scuola media.

Le convenzioni permettono agli utenti collerettesi di avere priorità nelle iscrizioni e rappresentano un contributo di investimento nell’istruzione.

Per ragioni dovute alla mancanza di iscritti alla scuola materna di Parella, Colleretto ha deciso di [...]