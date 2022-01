Osai Automation System, azienda piemontese quotata all’Aim, si espande nel settore farmaceutico e medicale, mettendo a disposizione un portafoglio ampio di tecnologie innovative maturate in 30 anni di attività nell’automazione di processo. L’azienda ha realizzato una macchina completamente automatizzata per l’assemblaggio e l’ispezione di siringhe per la società Canè di Rivoli (Torino), attiva nel settore farmaceutico, dedita alla produzione e commercializzazione di sistemi infusionali e accessori per il trattamento e la cura di molteplici patologie.

Attraverso l’impiego di elementi all’avanguardia, Osai ha realizzato una macchina con la quale il [...]