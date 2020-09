PARELLA. I tre candidati alla poltrona di sindaco, si raccontano

Sono tre i candidati a sindaco che scendono in campo a Parella. Partiamo da Roberto Balma, attuale vice sindaco, in amministrazione da tempo, proverà a portare avanti quanto fatto dall’amministrazione di Bollettino. Scende in campo, ancora una volta, la lista civica Progetto Parella, l’estensione locale della [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti