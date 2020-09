PARELLA. Bollettino bacchetta i programmi dei tre candidati

Torna, di nuovo, d’attualità il tema della fusione dei Comuni dell’Unione Terre Chiusella. Un’idea lanciata, ormai molti mesi fa, dal sindaco uscente di Parella, Marco Bollettino, e poi tramontata, nel giro di poco. I Comuni coinvolti, infatti, Strambinello, Parella, Quagliuzzo e Colleretto, non sono riusciti a trovare una quadra per far nascere un nuovo comune. In particolare, decisiva, è stata l’avversità del sindaco di Quagliuzzo, Ernesto Barlese. Oggi, però, in vista delle elezioni comunali di Parella, previste per il 20 e 21 settembre, il tema torna di nuovo di attualità. A rilanciarlo, neanche a dirlo, è il sindaco uscente, Marco Bollettino che non si ricandiderà. Il primo cittadino, a poche settimane dall’elezione del suo successore, spara a zero contro i 3 candidati a sindaco e, in particolare, contro il suo attuale vice sindaco, Roberto Balma. “Quando cinque anni fa mi candidai a Sindaco del Comune di Parella, – racconta – uno dei pilastri del nostro programma era l’idea di lanciare un progetto di fusione aperto ai Comuni vicini. Ci abbiamo provato, ma vista l’opposizione di uno dei Sindaci coinvolti, il progetto, ahimè, è momentaneamente saltato. Viste le condizioni al contorno, però, la strada non può che essere ancora quella, oggi più di allora, almeno se vogliamo dare un futuro a questo territorio. Purtroppo, per vari motivi che ho dettagliato in passato, non mi sono ricandidato ma leggendo i programmi delle tre liste che si sono presentate, devo dire che sono rimasto molto deluso dal fatto che nessuna di queste nomina la “fusione” come parte del suo programma elettorale. Nessuna”. Arriva, poi, il riferimento agli attuali componenti della maggioranza.

“Nemmeno quella capeggiata dall’attuale vicesindaco – conclude Bollettino – e da altri consiglieri della vecchia amministrazione, che in tutti questi anni hanno sempre votato a favore tutte le volte che si è deliberato in merito al progetto di fusione.Che amarezza!”..

