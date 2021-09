Ascolta l'Audio Dell'Articolo

PARELLA. L’Amministrazione Comunale, con I 100mila euro ricevuto dal Ministero, porrà in atto interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico a protezione dell’abitato, individuati nel Rio delle Bure. Il Comune ha incaricato un professionista per la redazione del progetto definitivo.

