“La situazione del parco di via Montenero è nota da tempo. Già da qualche mese chiediamo a Seta (società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città ndr) dei passaggi straordinari per cercare di tamponare il più possibile il fenomeno del vandalismo perseverante a cui è soggetto il parco”. E’ quanto afferma l’assessore Alessandro Raso.

“Ci sono però diverse problematiche a cui è difficile rispondere in tempo. – continua l’assessore – Le persone che frequentano il parco nelle ore notturne, sono solite a ridurre in frantumi le bottiglie di vetro. I frantumi di vetro più [...]