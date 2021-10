E’ scoppiata la polemica anche su questo progetto, come in questo periodo pare prassi diffusa per scopi di solito poco trasparenti o addirittura poco correlati con gli oggetti contestati.

Il Parco è unanimemente riconosciuto di grande interesse per il territorio, e così è stato ed è per tutti gli Enti che sono intervenuti nei processi relativi alla sua fondazione.

Una polemica inutile, basata su presupposti sbagliati e davvero poco comprensibile.