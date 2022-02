Montalto e Chiaverano uniti per il Parco dei 5 Laghi.

Un’altra puntata si aggiunge alla lunga diatriba tra amministrazioni comunali e allevatori di Coldiretti, preoccupati per possibili vincoli ambientali e territoriali che potrebbero secondo loro aggiungersi in seguito alla costituzione del Parco in questione.

La posizione di Carosso