PARCO DEI 5 LAGHI. Fiorentini scrive a Coldiretti: “I chiarimenti li vogliamo noi!”.

Continua il tira-molla sulla creazione del nuovo Ente con sindaci e Città Metropolitana da una parte, Coldiretti dall’altra. E la Regione nel mezzo che nicchia, trasformando una normale delibera per modificare l’attuale legge esistente sui Parchi in Piemonte aggiungendo quello dei 5 Laghi, in un nuovo disegno di legge. Operazione ben più lunga e articolata che farà slittare l’operazione di molto. Parola di addetti ai lavori…

Alla richiesta di un incontro con i sindaci, fatta da Coldiretti per trovare punti in comune sul [...]