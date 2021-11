Sono l’amore per la nostra terra e la volontà di favorire la crescita della nostra Comunità che hanno motivato il nostro gruppo Consiliare a seguire con attenzione il percorso che dovrebbe portare all’istituzione del parco. Siamo convinti dell’eccezionale valore e bellezza delle nostre colline e dei laghi, il parco rappresenta la possibilità di prenderci cura, in modo professionale e coordinato, di una terra trascurata. Gran parte del territorio dei laghi, da tempo non più presidiato da attività agricole, è soggetto ad un degrado progressivo. Con l’istituzione del parco sarà possibile, se saremo all’altezza dei [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.