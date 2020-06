Parapieuva!

Mi ha fatto riflettere quanto ha espresso mio suocero arrivato quasi alla veneranda età di 96 anni. Il suo desiderio che lo renderebbe felice, è che appena si possa, fine pandemia permettendo, di invitare i parenti stretti, per quanto può contenere la cucina per mangiare insieme, sotto il soffitto chiamato ‘l parapieuva, la volta della cucina a padiglione elemento di copertura del soffitto nella case di una volta con superficie curva. Parto dal legittimo desiderio di mio suocero per riflettere che nella vita ci sono attimi di amarezza ed altri di felicità che si vuole condividere con le persone care. In questi momenti di contentezza, che arriva inaspettata, che giungono all’improvviso, con una tale rapidità che spesso è davvero impossibile riuscire a comprendere la loro logica, per darci una spiegazione razionale per quanto stiamo provando. Probabilmente perché certe cose non possono essere spiegate razionalmente, accadono e basta, e ci colpiscono al cuore tra le fessure dell’animo con una tale intensità da farci sentire immediatamente in sintonia con il resto del mondo, un po’ come se stessimo nuovamente riprendendo fiato, dopo un periodo fin troppo lungo trascorso in apnea come la recente clausura da coronavirus. Personalmente quando queste emozioni percorrono il mio animo mi rendo conto di non riuscire neppure a mettere per iscritto ciò che sento, tanto forti sono i pensieri che mi porto dentro. Sono emozioni positive, senza alcun dubbio, e risuonano con una notevole intensità quando avvengono durante la giornata. Queste emozioni sono la benzina necessaria per ripartire nel mio quotidiano cammino. Onestamente non so neppure perché sto scrivendo tutto questo, dal momento che agli occhi di chi legge potrà sembrare sconclusionato e senza senso. Non sto cercando di razionalizzare le cose, né voglio dare una spiegazione logica ad un qualcosa che di logico non ha niente, ma che aiuta tantissimo ad andare avanti, la felicità nell’animo! Nella vita di ogni giorno le persone entrano a far parte della mia vita, alcune sono fatte per essere semplici meteore, passano e lasciano dei flebili ricordi perché non sono destinate a restarmi accanto, sotterrate poco per volta dalla polvere del tempo e, il più delle volte, va bene così. Ci sono altre persone che invece, rimangono sempre al mio fianco e persino con il tempo, nonostante la distanza o le difficoltà della vita, non mi abbandonano mai, si prendono un angolino speciale dentro al mio cuore e si fermano lì, ci restano dentro per sempre ed anche quando guardo altrove, la certezza di quella presenza continua a farmi brillare l’anima, la consapevolezza di ciò che provo e di quel legame speciale che il tempo ha saputo tessere mi portano avanti e mi fanno sentire completo, perché, in fin dei conti, non ho bisogno di ricordare ogni giorno qualcosa che sento così chiaramente dentro di me. Ogni giorno non ho bisogno di guardare il cielo, per ricordarmi che è azzurro e nel mio animo se sono sereno ho sempre un “parapieuva” trasparente, come quelli dei bambini, per vedere sempre con immutato stupore un pezzetto di cielo. E se proprio piove mi ricordo sempre che ogni grondaia ha un suo modo di piovere, ogni tombino ha una voce diversa in quel grande concerto che è la vita. Mi auguro sinceramente che mio suocero possa realizzare questo suo desiderio, nel trovarsi a fare festa con persone che ama, sotto lo stesso tetto che per lui è un grande ombrello, parapieuva e che tutti ci protegge.

Favria, 22.06.2020 Giorgio Cortese

Nella vita di ogni giorno non abbassiamo mai lo sguardo. Teniamolo sempre in alto. Guardiamo il mondo negli occhi.

