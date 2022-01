Tamponi nelle parafarmacie, l’emendamento bocciato è il quinto da inizio pandemia. “Siamo stanchi e arrabbiati. E’ una vergogna inaccettabile. Dicono che le parafarmacie non fanno parte del sistema sanitario, che non sono collegate al sistema della tessera sanitaria. Ma stiamo scherzando?” dice Franca Scarabello, referente per il Piemonte della Fnpi (Federazione nazionale parafarmacie italiane) nonché farmacista e titolare della parafarmacia “Aurora” di Settimo Torinese.

Continua a non essere chiaro il motivo del perché le parafarmacie continuano ad essere escluse dal circuito dei tamponi Covid. Qualcuno dice che si tratta di lobby. Intanto l’emendamento dei Cinque [...]