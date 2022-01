Papè, papier, carta!

In piemontese la parola papè indica un foglio di carta, meglio un documento. Il produttore di carta viene chiamato paprè, ela papèira o paperèra la cartiera. Il lema piemontese deriva dal francese papier, carta a sua volta dal latino medievale paperium, papieo o carta fatta con il papiro. Quanto all’italiano carta, completamente diverso, è giunto fino a noi dal latino charta, dal greco chártes. foglio, che forse è a sua volta di origine egiziana e denotava il foglio da scrivere che gli Egizî preparavano dal papiro. Questa pianta ha invece dato origine al nome della carta nelle altre lingue d’Europa. La parola carta non è rimasta però limitata ad indicare la materia su cui si scrive o si stampa, ma per un facile trapasso di significato, ha designato i più varî documenti scritti e stampati e i prodotti delle arti grafiche e del disegno. Così si parla di carte da giuoco, di carte geografiche, la cartografia, carte topografiche, di carte idrografiche o nautiche, carte del cielo o celesti, di carta da parati per arredamento e tappezzeria, e infine di carta moneta. Tornmando alla parola piemontese papè per la crta si trova lo stesso termine non solo nel francese papier ma anche nello spagnolo papel, tedesco papier ed inglese paper. La carta, papè, ha anche dato il sopprannome, strasinom agli abitanti di Rivara, comune Alto Canavesano, in dialetto Rüvèra che ha come origine toponomastica da da riva o ripa di torrente o fiume, od anche da rialti. Il blasone stesso del comune offre allo sguardo 13 monticelli con un’aquila. Infatti, Rivara è posta sulla destra riva del Viana, che una volta doveva scorrere ancor più vicino. Gli abitanti venivano chiamati ij strasapapé, stracciacarte, derivazione di una leggenda secondo cui nel ‘500, durante la stesura di un atto notarile, in cui il notaio scriveva cifre maggiorate in favore dei conti rispetto a ciò che veniva detto al popolo, un coraggioso cittadino, dopo aver sbirciato il documento, lo prese dalle mani del notaio e lo strappò davanti alla folla radunatasi. Mi fermo per evitare paprà, la quantità contenuto in un involucro di carta e perché non definite il tutto solo papprass, cartaccia e che la usiate come papijòta, carta utilizzata per avvolgere i capelli, inanellarli insomma per ampapijòtè, mettere i bigodini.

