Papacarea, faldistorio.

La papacarea era un gioco di una volta, usato con l’espressione: “andé/porté a papacarea!” Era un gioco di gruppo, quando con un compagno di giochi si intrecciavano le mani per portarne un terzo, una forma scherzosa per indicare la sedia gestatoria del Pontefice, veniva anticamente usato per portare l’abbà della compagnia dei giovani il 1 di maggio per le vie della Comunità, per fare poi il Magio. Il faldistorio, come detto significa seggio liturgico, a forma di X, privo di spalliera fissa. Il lemma deriva dal latino medievale faldistorium, che è dal francone faldistôl, sedia pieghevole, confrontabile con i termini del tedesco moderno falten piegare e stuhl, sedia. La parola arriva dai Franchi che erano un popolo germanico, dapprima federati, cioè alleati dell’Impero Romano, e poi coi Carolingi ne raccolsero l’eredità in Occidente. Parlavano una lingua non troppo distante dal tedesco del ceppo germanico occidentale, e abbracciarono presto e convintamente il cristianesimo cattolico. Nel Medioevo a partire dalla Francia questa sedia ha avuto una diffusione notevole in mezza Europa, troviamo il suo omologo in spagnolo e in provenzale, oltre che in italiano.

Favria, 15.01.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata ogni giorno devo imparare a vivere come fa il mare, ricevere, senza trattenere, accogliere tutto, senza rifiutare nulla. Donarci agli altri senza pretendere. Felice sabato.

