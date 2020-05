Panna cotta allo yogurt con coulis di fragole

Una ricetta semplice quanto golosa. Un classico dessert al cucchiaio, abbinato alle fragole fresche di stagione. Oltre che gustose e profumate sono ricche di vitamina C,B1 e B2 oltre a numerose proprietà benefiche.

Ingredienti per 5 persone:

250 ml yogurt intero, 250ml di panna, 75g di zucchero, 1 bacca di vaniglia, 10g di colla di pesce.

Per la salsa: 250g di fragole, 40g zucchero a velo, 1 limone.

Procedimento:

Mettere in ammollo in acqua fredda la colla di pesce. In una casseruola versare la panna, lo zucchero, la bacca di vaniglia aperta a metà e portare il tutto in ebollizione. Toglierla dal fuoco e unire la colla di pesce ben strizzata mescolando per farla sciogliere. Con un colino filtrare la panna e lasciarla intiepidire per poi aggiungere poco alla volta lo yogurt. Versare il composto negli stampini monoporzione e lasciarli rassodare in frigo per mezza giornata. Per la salsa: Lavare le fragole e tagliarle a cubetti. Metterle in una casseruola con lo zucchero a velo e il succo di mezzo limone spremuto. Farle cuocere sul fuoco basso fino al bollore, poi frullare col mixer e passare al colino.

Impiattare sformando la panna cotta e guarnire col coulis, qualche fragola tagliata a cubetti e una foglia di menta fresca.

