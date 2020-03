Panini integrali di farro

Oggi vi propongo questa ricetta facile da realizzare in casa. Preparare il pane casalingo è una bella soddisfazione oltre che un risparmio economico.

INGREDIENTI:

300g farina di farro integrale

300g farina “00”

400ml acqua

8g lievito di birra

1 cucchiaio di olio d’oliva

1 cucchiaio di sale fino

1 cucchiaino di zucchero

PROCEDIMENTO:

In una caraffa diluire il lievito nell’acqua con lo zucchero e l’olio. In una ciotola capiente mescolare le farine con il sale. Dopodiché versare gradualmente i liquidi sciolti e impastare energicamente per 10 minuti con la planetaria o a mano. Coprire l’impasto con la pellicola e lasciare lievitare per circa 1 ora a temperatura ambiente. Poi riporre l’impasto nel frigo per 12 ore con una lenta lievitazione. Trascorso il tempo di lievitazione, lavorare l’impasto sgonfiandolo e dare delle forme rotonde di 30g circa. Riporre le pagnotte in una teglia da forno e lasciarle lievitare nuovamente per un’ora circa. Scaldare il forno a 200° e poi cuocere il pane per 30 minuti.

Commenti