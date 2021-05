Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Panico su un volo Ryanair, da Ibiza a Orio al Serio, per colpa di una mascherina non indossata. A scatenarlo è una donna no task con pantaloncini scosciati, abbigliamento disinibito e mascherina scesa sul collo che inveisce sugli altri passeggeri. A un certo punto la donna tira i capelli a una passeggera e le dà della “putt…” e della “tro..”. Allo stewart replica così: “Siamo in un paese democratico e io dico quello che ca..o mi pare”.

