Panettone o pandoro!

Quando si avvicina il S. Natale ecco apparire nei negozi e nelle tavole il panettone ed il pandoro, insomma il pane che indossa l’abito della festa. Si il pane cibo necessario per noi esseri umani che ci accompagna da circa 6.000 anni. La storia dell’umanità inizia con il pane, perché il pane è prodotto della natura e della cultura. Il pane è una realtà precisa, effettiva, ma anche un simbolo, un sistema di segni concreti che permette di stabilire una sapienza pratica. Il pane è alimento che ci nutre e ci trasmette vita, è alimento solido che si impone ai nostri sensi. Pensiamo al profumo del pane appena sfornato che un tempo al mattino presto si sentiva nelle vie dei paesi, passando accanto al fornaio. Il panettone è appunto un pane vestito a festa con l’aggiunta del tuorlo d’uovo, qualche acino di uva passa, un poco di noce moscata, burro, canditi, zucchero e la glassa mandorlata. Con la cottura del pane nel forno il profumo precede il pane stesso, raggiunge il nostro olfatto e fin dal mattino trasmette un sentimento di vita. Ma anche la vista è coinvolta: le infinite forme del pane, dovute alla fantasia e alla tradizione locali, fanno sì che il pane diventi una presenza, si imponga e chieda rispetto. Nelle generazioni passate, che conoscevano la fame di pane e sovente non osavano sperare di mangiare se non pane, vi era addirittura una sorta di venerazione nei confronti di questo straordinario alimento che al tatto si spezza con un frantumarsi di briciole, segno della sua brevità e, nel contempo, invito a discernerlo anche con l’udito. Ma pensate al pane come solletica i nostri sensi quando esso viene gustato, masticato, mangiato. Il pane accompagna gli altri cibi, non a caso detti companatico, dall’inizio alla fine del pasto, è solitamente gradito a tutti, alimento ricchissimo dal punto di vista dietetico. Pensate ai modi di dire sul pane, “pane del bisogno”, segno che senza il nutrimento non possiamo vivere. Per questo diciamo che “senza pane si muore”, parliamo di lavoro come “guadagnarsi il pane”, evochiamo il “pane delle lacrime” o speriamo in un “pane di vita”. E allora quando gustiamo un soffice panettone o pandoro pensiamo al pane e al mangiare con gioia per condividere con chi abbiamo vicino il S. Natale.

Favria, 7.12.2020 Giorgio Cortese

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ci stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

