Direttamente dal canale Youtube CUCINA NO PROBLEM ecco la Videoricetta completa per realizzare a casa un buonissimo prodotto da forno di alta pasticceria. Impastato con la planetaria, poco lievito di birra e una lenta lievitazione, il risultato è straordinario molto digeribile, alto e soffice. Procuratevi tutti gli ingredienti, lo stampo di carta da 1 kg, poi seguite tutti i passaggi e farete un capolavoro. Oltre che una bella soddisfazione è anche un bel risparmio in denaro. Ottimo da regalare a parenti o amici, farete un Natale davvero speciale e originale. Si conserva per 10 giorni circa, all’interno di un sacchetto alimentare.

INGREDIENTI per uno stampo da 1 KG:

BIGA: 380 g farina manitoba forte, 215 g acqua, 5 g lievito fresco di birra

COMPOSTO AROMATICO: 1 cucchiaino di miele, 1 limone e arancio biologico, 1 bustina vanillina

1° IMPASTO: la biga lievitata, 70 g tuorlo a pasta gialla, 90 g zucchero, 90 g burro, 1 g sale

2° IMPASTO: primo impasto lievitato, 30 g farina manitoba, 1 g lievito birra fresco, 2 g sale, 10 g acqua, 15 g uova, 40 g burro, 40 g zucchero, il composto aromatico, 100 g canditi arancia e cedro, 100 g uvetta

COTTURA 165°C per 1 ora in forno statico.

