PALAZZOLO VERCELLESE. Il Consiglio comunale ha recentemente determinato le tariffe della Tari (tassa rifiuti) per il 2021.

La principale novità consiste in una riduzione dell’imposta per le utenze non domestiche che hanno subito la sospensione dell’attività nel 2020 e 2021 per il Covid-19: si tratta di servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici, servizi di ristorazione come bar e ristoranti, attività ludiche e legate allo spettacolo.