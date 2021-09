Ascolta l'Audio Dell'Articolo

PALAZZOLO VERCELLESE. Nel primo fine settimana di settembre il paese celebrerà San Caio, il suo santo patrono. Nutrito il programma dei festeggiamenti.

Venerdì 3 settembre al via i festeggiamenti con un appuntamento all’insegna dello sport, il “4° Trofeo San Caio”: manifestazione podistica ludico-sportiva e non competitiva, suddivisa in due blocchi, quello per le bambine e i bambini e il percorso per persone adulte.

Le iniziative di sabato 4 avranno inizio alle 19 con la cena “Fra le vie del borgo”, all’aperto, organizzata dai ristoranti di Palazzolo, Osteria “La Fulariò” e il Bar, Ristorante e Pizzeria “Il Vecchio Ritrovo”. A seguire, alle 22, in piazza Martiri della Libertà, spettacolo musicale della band B-Side che spazierà tra brani di diversi decenni, arrivando fino alla musica contemporanea.

Anche la serata di domenica 5 sarà articolata tra cibo e musica: a partire dalle 18 “Domenica sinoira” con i prodotti tipici del territorio, presso l’Osteria “La Fulariò”, a seguire cena all’aperto organizzata da “Il Vecchio Ritrovo”. Alla 22, presso la Piazza Martiri della Libertà, tornerà la musica con la Free Music Band e la sua musica anni ‘60, ‘70 e ‘80.

I festeggiamenti per San Caio si concluderanno lunedì 6 settembre; alle 11 nella parrocchiale di San Germano Vescovo sarà celebrata una messa in onore del patrono, e alle 18 “Lunedì della Patronale”. È prevista un’apericena all’aperto, organizzata da “La Fulariò” e “Il Vecchio Ritrovo”.

Per assistere ai concerti di sabato 4 e domenica 5 in piazza Martiri della Libertà la prenotazione è obbligatoria telefonando in Municipio dalle 8.30 alle 13.30 allo 0161.818113 o allo 0161.818427.

Per informazioni e prenotazioni relative alle cene e alle altre iniziative gastronomiche occorre contattare direttamente i ristoranti di riferimento. Sabato e domenica sarà attivo anche il servizio bar, curato dal Caffè Ristorante “Palazzo”.

