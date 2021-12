PALAZZOLO VERCELLESE. Il Comune e il Comitato Gioventù Palazzolese organizzano, nel mese di dicembre, gli eventi de “La magia del Natale”.

Si comincia mercoledì 8, alle 14,30, con un giro per le vie del paese in carrozza con i cavalli del MP Dream Ranch. Alle 16,30 sarà inaugurato il presepe nella chiesa di San Giuseppe, e alle 17 saranno accese le luminarie natalizie in corso Italia e l’albero di Natale in piazza Giovine Italia, dove sarà offerta una merenda.

Nel pomeriggio di domenica 12 lungo corso Italia ci sarà un mercatino di Natale, con banchetto dei “cuori di cioccolato” Telethon (prenotabili al 348.4184335), banchetto dei bambini delle scuole elementare e materna con i loro lavoretti e i premi della “lotteria di Natale” per la scuola palazzolese.

Alle 16, in piazza Giovine Italia, Babbo Natale riceverà le letterine dei bambini, che potranno addobbare l’albero di Natale con le loro decorazioni insieme agli aiutanti di Babbo Natale. Alle 17 l’albero sarà acceso, mentre gli alunni delle scuole eseguiranno canti natalizi.

Alle 18, infine, saranno lanciate le “lanterne volanti”. Per tutto il pomeriggio si potrà fare merenda ai banchetti del Comitato festeggiamenti “Nuovo gruppo fagiolata” e dell’odv San Vincenzo, con sottofondo musicale della Banda “Fausto Nervi”.

Venerdì 24, infine, dopo la messa di Natale, all’Oratorio parrocchiale il Gruppo Alpini allestirà un banchetto con panettone, pandoro, cioccolata calda e vin brulè.

