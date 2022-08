Il prossimo anno scolastico a Palazzolo ci saranno 19 bambini alla Scuola dell’Infanzia e 18 ragazzi alla Scuola Primaria. Con questi numeri, i plessi restano ancora attivi»: l’ha dichiarato il dirigente scolastico Michele Gallucci.

Da diversi anni il Comune deve avviare, verso la fine dell’anno precedente, l’iter per continuare ad avere sul proprio territorio l’attività scolastica. Intorno a novembre la Provincia di Vercelli ai fini della redazione del piano di dimensionamento dell’anno scolastico successivo richiede al Comune la ricognizione del rispetto dei parametri definiti per i punti di erogazione del servizio, riguardo i plessi scolastici presenti sul territorio comunale e, qualora questi parametri non fossero rispettati, l’eventuale adozione di un provvedimento di mantenimento in deroga dei punti di erogazione.

