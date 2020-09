PALAZZOLO. San Caio, una patronale all’insegna della gastronomia

Si apriranno sabato 5 settembre i festeggiamenti dedicati a San Caio, patrono del paese. All’ora di cena, tra le 19 e le 22 previsto l’evento rinominato “Fra le vie del borgo”: una cena all’aperto, organizzata in collaborazione con l’osteria La Fulariò, il caffè/ristorante Palazzo e il bar ristorante pizzeria Il vecchio ritrovo. I commensali siederanno nella parte esterna dei tre locali, a fare da sottofondo ci saranno le note del quintetto di fiati “A-T-pic Ensemble”, un’orchestra itinerante. Alle 22.30 appuntamento in piazza Martiri della Libertà, antistante al Municipio, per assistere all’esibizione della Free Music Band, con musica dagli anni ’60 agli ’80.

Anche la serata di domenica 6 settembre sarà ricca d’intrattenimento: dalle 19 alle 22 si replica “Fra le vie del borgo”, cena organizzata dai ristoranti palazzolesi, con l’accompagnamento musicale itinerante degli A-T-pic Ensemble. Alle 22.30 ritrovo in piazza Martiri della Libertà per lo spettacolo dei The Bartenders, con repertorio rock.

Lunedì 7 alle 11 nella parrocchiale di San Germano vescovo sarà celebrata una messa in onore di San Caio. Cittadini palazzolesi e visitatori si ritroveranno poi alle 18 in piazza Giovine Italia per l’evento “Il lunedì della Patronale”, si tratta di un’apericena, animata dall’intrattenimento musicale a cura del gruppo “Francesca e Stefano Duo”, che proporrà brani di musica leggera contemporanea, swing e jazz.

L’Amministrazione comunale ribadisce che è necessario rispettare le norme anti-covid, per festeggiare in sicurezza; vi è l’obbligo di igienizzarsi le mani, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di un metro per di accedere a luoghi ed eventi. Per assistere agli spettacoli musicali serali di sabato 5 e domenica 6 settembre – gratuiti – occorre prenotare telefonando in Municipio ai numeri 0161.818113 e 0161.818427.

Chi desidera cenare nei ristoranti può contattare direttamente i locali per prenotare i tavoli esterni.

