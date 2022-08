Dolore e sconcerto, nel Vercellese e nel vicino Casalese, per la morte di un 28enne di Palazzolo, Mattia Licata, spirato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli dove era stato ricoverato per l’aggravarsi della malattia che lo aveva colpito e che lui affrontava con coraggio e determinazione.

A piangere il giovane sono gli amici di Palazzolo, dove viveva, di Trino e di Fontanetto Po, dove il padre Massimo aveva vissuto per tanti anni, e la madre Katia aveva gestito una panetteria.

Mattia Licata aveva coltivato la sua passione per la cucina frequentando l’Istituto Alberghiero “Artusi” di Casale e, successivamente, lavorando come cuoco.

