Con due delibere approvate in videoconferenza il 22 settembre la Giunta comunale (sindaco Maria Franca Giorcelli, vicesindaco Simona Quaglia, assessore Mauro Roberti), “vista l’emergenza energetica ed i conseguenti costi dei consumi di luce e gas, più che raddoppiati, così come risulta dalle bollettazioni”, ha approvato le nuove tariffe per l’uso degli impianti sportivi.

Usare il campo da calcio – per il quale la tariffa era ferma dal 2016 – costa ora 75 euro senza doccia, 100 euro con doccia (per i non residenti, invece, costa rispettivamente 130 e 160 euro); per [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.