PALAZZOLO.Nessun aumento delle tasse comunali per il 2022. E’ quanto emerso all’ultima seduta del Consiglio, durante il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/’24. Per l’anno in corso sono quindi state confermate le stesse tariffe sia per l’Imu su tutte le tipologie di immobili che per l’addizionale Irpef rimane allo 0,6 per cento. Invariata rispetto all’anno scorso anche la Tari, ma con riserva, come spiega il sindaco Maria Franca Giorcelli: «Al momento la tassa rifiuti non è aumentata. Siamo però in attesa che il C.O.Ve.Va.R. ci presenti il piano [...]



