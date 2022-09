La Giunta comunale presieduta dal sindaco Maria Franca Giorcelli ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ripristino della roggia Camera in territorio palazzolese, per i quali chiederà un contributo ministeriale. Il progetto da 210 mila euro è stato redatto dall’architetto Maurizio Chiocchetti di Crescentino.

L’intervento è stato inserito nel piano triennale 2022-’24 dei lavori pubblici, insieme a quello per la messa in sicurezza dell’asilo infantile (900 mila euro), dell’efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’impianto elettrico (288 mila euro), della realizzazione dell’area servizi (175 mila) e della messa [...]