Manca pochissimo alla festa patronale di San Caio: si svolgerà infatti da giovedì 1 a lunedì 5 settembre, con un calendario ricco di iniziative.

I festeggiamenti inizieranno giovedì 1 alle 21,30, con l’inaugurazione di “Eccellenze palazzolesi”, mostra di pittura e modellismo allestita nell’auditorium parrocchiale, visitabile per tutta la durata della festa, in orario preserale e serale.

Venerdì 2 dalle 18 alle 21,30 si correrà il 5° Trofeo San Caio, manifestazione podistica non competitiva per bambini (km 0,6) e adulti (km 5,5). Dalle 21,30 a mezzanotte in piazza Giovane Italia i Drug of Choice proporranno musica grunge, rock e SeattleSound, per poi lasciare spazio a Dj Divi fino alle 2.

Sabato 3 alle 16 al campo sportivo “Piero Gallo” si disputerà l’amichevole di calcio Pro Palazzolo-Castelnoveto. Alle 17 nella chiesa di San Germano Vescovo sarà celebrata una messa, con la presenza dei ragazzi della Leva 2004. Alle 19.30 inizierà “Al cenar di luna”, cena all’aperto lungo i portici di corso Italia, a cura della Pro Loco di Villamiroglio. Alle 21 nella piazzetta della chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo verrà presentata la squadra di calcio Pro Palazzolo. Dalle 22 a mezzanotte “No way party band”, musica dagli anni ’70 agli anni 2000, per poi lasciare spazio a Dj Marco e Voice Max fino alle 2.

Domenica 4 a mezzogiorno in corso Italia ci sarà la sfilata della Leva 2004, accompagnata dalla Banda musicale “F. Nervi”, con deposizione di fiori ai monumenti e tradizionale curentun. Alle 16 altra partita amichevole (juniores) per la Pro Palazzolo, che sfiderà il Pastorfrigor Stay. Alle 21 al teatro parrocchiale “Don F. Bono” si terrà la presentazione del nuovo libro di Romana Raina sulla sua esperienza di insegnante alle locali scuole elementari. Alle 22, in piazza Giovane Italia sarà possibile assistere allo spettacolo di cabaret “Cosa si dice a Palazzolo Vercellese?”, con Gianpiero Perone, Marco Turano e Luca Procopio. Nella stessa piazza dalle 23,30 alle 2 ci sarà la serata musicale proposta da Dj Blansh e Dj Divi.

Lunedì 5, ultimo giorno di festa, si aprirà alle 11 nella parrocchiale con la messa e celebrazione solenne in onore di San Caio; alle 16 prenderà il via la processione. Dalle 18 in corso Italia e via 4 Novembre si terrà il grande apericena, proposto dai ristoratori e dagli empori palazzolesi. I festeggiamenti si chiuderanno in piazza Giovane Italia, dove dalle 21,30 si potrà ballare con la musica di Michael e Maryka Duo.

