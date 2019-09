PALAZZOLO. Gli allievi della scuola primaria sono tornati in via Trento e Trieste e quelli della scuola d’infanzia restano fino a Natale in via Veneto

Con l’arrivo di settembre per gli alunni palazolesi della Scuola primaria e i loro genitori sono giunte buone notizie: il plesso scolastico di via Trento e Trieste ha riaperto le sue porte. L’opera di ristrutturazione è in fase di completamento ma una parte dell’edificio è già agibile così i bambini della Scuola primaria hanno potuto fare ritorno nelle classi di via Trento e Trieste.