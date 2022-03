PALAZZOLO. La Giunta comunale ha recentemente aggiornato il programma triennale 2022-’24 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2022.

In precedenza la Giunta aveva deliberato di concorrere ai finanziamenti per gli interventi di efficientamento energetico e messa a norma dell’impianto elettrico del centro polifunzionale comunale, e della messa in sicurezza e riqualificazione dell’immobile comunale dell’ex mulino, che non erano stati inseriti nel piano triennale approvato a dicembre; con il recente provvedimento è stato deliberato l’inserimento dei due interventi nell’elenco dei lavori pubblici.