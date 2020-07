PALAZZO DI CITTA’

Il Municipio di Ivrea potrebbe definirsi una costruzione fuori dal comune, se

non si trattasse di un paradosso in termini.

Prima dell’attuale Palazzo di Città, in tale luogo era situato un ospedale,

sicuramente non Covid. Tale nosocomio era denominato De Burgo, senza Bran.

Il progettista del nuovo palazzo dovrebbe essere stato Pietro Felice

Bruschetti, di cui non si sa pressocché nulla, a parte la copertura in

pomodoro e aglio; però qualcuno ritiene sia invece stato opera di Giovan

Battista Borra, che ha il vantaggio di avere lasciato qualche traccia di sè.

Fu infatti allievo del mitico Bernardo Vittone, di cui ebbi ad accennarvi in

passato per via di quella storica tesi di un mio compagno di liceo. Il Borra

partecipò, tra le altre cose, a varie ricerche archeologiche in Grecia ed

Egitto, fino a che non si rese conto che con la Mezzaluna fertile era

impossibile preparare un buon pesto di patate e fagiolini.

Ora, noi potremmo anche raccontarvi tutta la storia della vita del Borra,

ma se putacaso poi non c’entrasse una beneamata, con la costruzione di cui

stiamo amabilmente discorrendo? Bene, soprassediamo.

Parliamo piuttosto di alcuni eventi storici di cui si nutrì il nostro Palazzo

di Città, costruito tra il 1758 e il 1761.

Il 6 marzo 1848 si affacciò dal suo pregiato balcone tale Alessandro Gigno

Vinia, carbonaro di carbone vegetale, talmente vegetale da risultarne verde.

Costui fece una lieve confusione, ed anziché inneggiare allo Statuto Albertino

annunciò di essere Carlo Marx, e di avere pronto da presentare il Manifesto del

Partito Comunista.

Nel 1919 invece fu la volta di una certa Georgia Popolo, che presentandosi col

nome di Rosa Luxemburg, preparò nell’androne del Palazzo un grande presepe, il

primo nella storia costituito esclusivamente da operai.

L’evento storico più recente invece riguarda una certa Anna Malo, che

mostratasi davanti al Municipio con una mascherina sul volto, si è fatta un

selfie con in mano un cartello recante in calce la scritta “Sono Nilde Iotti,

il governo mi ha abbandonata. #RidatemilaPresidenzadellaCamera”. Per lei

potrebbe essere ripristinato il nosocomio De Burgo.

Adesso vado nella città di Palazzo.

PS: l’Assessore Balzola si è dissociato da queste ricostruzioni storiche, ed ha

chiesto ad Alessandro Barbero di fare lo stesso.

