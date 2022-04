Passeggiando per le vie del paese ti sembra di fare un tuffo nella storia. Perché da alcune settimane, grazie all’opera costante della vice sindaca Amanda Prelle, sono state sostituite le targhe che riportano i nomi di vie, vicoli e piazze. Le vecchie insegne sono state sostituite con targhette in alluminio antichizzato utilizzando il colore marrone per i indicare i nomi di vie e piazze. L’aggiornamento della toponomastica ha riguardato una sessantina di cartelli. E’ stata sostituita anche l’insegna “Municipio” sulla facciata del palazzo comunale.

Ma la vera novità di [...]



